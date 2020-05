Turismo Virtual tem novos líderes

O fechamento da segunda etapa do Turismo Nacional Virtual, em Interlagos, terça-feira, foi marcado pelo domínio dos Hyundai HB20, que garantiram sete pódios em 12 possíveis pelas categorias A e B do campeonato. Além do equilíbrio em cada corrida, a etapa definiu alterações na liderança do campeonato, acirrando a briga pelos prêmios oferecidos pela OMP Racing e Copa HB20.

Na categoria A, o paranaense Luiz Brambilla largou da pole position com o seu VW Gol, mas no decorrer da prova acabou perdendo posições e terminou em terceiro. Melhor para o gaúcho Renan Oliveira, que levou seu VW UP a primeira vitória na competição. Dilan Esteves, com o Hyundai HB20, completou o pódio e ainda recebeu o ponto extra por ter feito a volta mais rápida da prova.

A corrida dois foi muito movimentada, dando trabalho aos comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo que estão passando por treinamento dentro da competição. Com a inversão de dez posições no grid, o pelotão mais rápido saiu de trás em busca de recuperação e ocasionou vários toques. No final, vitória do GM Ônix do brasiliense Gustavo Ribeiro, seguido pelo Fiat Argo do carioca Jaime Boueri e o Hyundai HB20 do curitibano Luciano Lobão. O ponto pela volta mais rápida ficou com Luiz Brambilla.

Classe B

O líder do campeonato Thalisson Cardoso chegou acelerando tudo em Interlagos e garantiu a pole position. Na corrida 1, Thalisson não foi incomodado, liderando de ponta a ponta e levando seu Hyundai HB20 a terceira vitória no campeonato. Também de HB20, Gabriel Bechtold repetiu pela terceira vez a segunda colocação em uma prova, enquanto Bruno Santos conquistou seu primeiro pódio.

A corrida 2 teve seis inversões no grid. Logo na largada, Bruno Santos pulou na frente e abriu vantagem. Escalando pelotão, Bechtold e Thalisson iam brigar pela segunda posição quanto Thalisson teve problemas mecânicos e abandonou. Caminho aberto para uma grande disputa entre Gabriel e Bruno, decidida na penúltima volta. Gabriel Bechtold venceu com seu HB20 e voltou a fazer a volta mais rápida da prova, assumindo a liderança do campeonato. O pernambucano Bruno Santos chegou em segundo, enquanto Vitor Hach, de Fiat Palio, completou o pódio.

Próxima etapa

A próxima etapa do Turismo Nacional Virtual será no Autódromo de Goiânia, em três datas. Amanhã correm os pilotos da categoria PRO. No dia 11 será a vez da categoria Super, e, no dia 18, os pilotos da A e B voltam à pista.

Resultados da 2ª etapa/Interlagos

Classe A

Corrida 1

Poss. Piloto Carro Tempo

1º) Renan Oliveira VW UP 14 voltas em 27m59s778

2º) Dilan Esteves HB20 a 0s649

3º) Luiz Brambilla VW Gol G8 a 12s810

4º) Luciano Lobão HB20 a 13s963

5º) Helio Brandão HB20 a 21s193

Pole position: Luiz Brambilla (VW Gol G8) – 1m59s052

Melhor Volta: Dilan Esteves (Hyundai HB20) – 1m58s867

Corrida 2

1º) Gustavo Ribeiro GM Ônix 14 voltas em 28m15s151

2º) Jaime Boueri Fiat Argo a 6s048

3º) Luciano Lobão HB20 a 10s309

4º) Carlos Mendes Fiat Argo a 13s506

5º) Dilan Esteves HB20 a 14s593

Melhor Volta: Luiz Brambilla (VW Gol G8) – 1m59s288

Classe B

Corrida 1

1º) Thalisson Cardoso HB20 14 voltas em 28m00s498

2º) Gabriel Bechtold HB20 a 1s550

3º) Bruno Santos HB20 a 2s519

4º) Rodrigo de Souza HB20 a 17s588

5º) Ingo Ceccagno GM Ônix a 18s418

Pole position: Thalisson Cardoso (Hyundai HB20) – 1m59s273

Melhor Volta: Gabriel Bechtold (Hyundai HB20) – 1m58s982

Corrida 2

1º) Gabriel Bechtold HB20 14 voltas em 28m09s746

2º) Bruno Santos HB20 a 0s745

3º) Vitor Hach Fiat Palio a 5s818

4º) Ingo Ceccagno GM Ônix a 9s986

5º) Rodrigo de Sousa HB20 a 10s818

Melhor Volta: Gabriel Bechtold (Hyundai HB20) – 1m59s307

Classificação extraoficial após duas etapas

Classe A

Pos. Piloto Carro Pontos

1º) Dilan Esteves HB20 68

2º) Raul Haus VW UP 60

3º) Luiz Brambilla VW Gol G8 44

4º) Patrick Franck HB20 44

5º) Luciano Lobão HB20 43

6º) Rafael Varga Peugeot 208 38

7º) Renan Oliveira VW UP 37

8º) Gustavo Alves VW Gol G8 36

9º) Gustavo Ribeiro GM Ônix 33

10º) Jaime Boueri Fiat Argo 33

Classe B

1º) Gabriel Bechtold HB20 93

2º) Thalisson Cardoso HB20 81

3º) Vitor Hach Fiat Palio 56

4º) Bruno Santos HB20 53

5º) Rodrigo de Souza HB20 52

6º) Márcio Troes VW Gol G8 41

7º) Ingo Ceccagno GM Ônix 39

8º) Luiz Senna Júnior VW Gol G8 36

9º) Ricardo Gouveia Fiat Argo 29

10º) Luciano Troes VW Gol G8 29

