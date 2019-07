No último fim de semana aconteceu em Curitiba, no Complexo Aquático Santa Mônica Clube de Campo, o 1º Campeonato Estadual de Inverno – XIX Troféu Ossami Fukuda. Os atletas Maria, Felipe, Gabriel e João, do clube Tuiuti, melhoraram suas marcas e Raul conquistou ouro nos 200 mts livre, prata nos 200 mts medley, prata 50mts peito, prata nos 50mts borboleta e a sexta colocação nos 100 mts livre.