Tri brasileiro

A equipe X Rally Team fecha 2019 com mais dois importantes títulos para seu cartel após o encerramento da temporada regular do off road nacional. Com a conclusão do Rota Sul, no último fim de semana e a confirmação dos resultados, a dupla formada por Marcos Baumgart e Kleber Cincea conquistaram o tricampeonato brasileiro de rali cross country e também faturaram o título sul-americano da competição. Foi o segundo título nacional seguido (e o terceiro no geral) para Marcos e Kleber, que em 2019 fecharam com 12 vitórias em 25 especiais em disputa – nas oito etapas, foram quatro vitórias gerais – e um total de 170 pontos. A dupla da X Rally Team, uma das mais longevas da história do rali mundial, com 20 anos de parceria, fecha um ano próximo da perfeição ao conquistar também o título sul-americano com 59 pontos. O certame continental teve três disputas – o Desafio Guaraní, no Paraguai, o Sertões e o Rota Sul.