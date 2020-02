TREINO FECHADO | FC Cascavel treina no Olímpico nesta sexta

De olho no duelo contra o Athletico, o FC Cascavel treina nesta sexta-feira (7) no Estádio Olímpico, onde receberá o Furacão às 16h de domingo (9), pela 6ª rodada do Paranaense de Futebol. Será a última atividade da Serpente Aurinegra antes do confronto “de seis pontos” com o time rubro-negro da capital. As duas equipes dividiam a liderança do campeonato até a rodada passada, mas agora o time cascavelense está isolado no topo da classificação, com 12 pontos, enquanto a equipe atleticana ocupa a terceira posição, com 10.

