Tratamento para covid-19 com dexametasona é o primeiro que reduz a mortalidade, diz OMS

A OMS (Organização Mundial da Saúde) comemorou nesta quarta-feira (17), a redução da incidência de morte em pacientes que apresentaram quadros graves da covid-19 e foram tratados com dexamentasona.

O órgão considerou a descoberta um avanço científico. O uso do corticóide representa a redução de 35% das mortes em pacientes que utilizavam respiradores e de 20% dos que precisavam de algum outro tipo de suporte respiratório.

As informações foram divulgadas pelos pesquisadores da Universidade de Oxford do Reino Unido, responsáveis pelo tratamento.

“É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes. São ótimas notícias e congratulo o governo britânico, a Universidade de Oxford e os muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para esse avanço científico capaz de salvar vidas”, comemorou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O estudo mostrou benefícios para quadros graves da doença, mas não houve diferença nos quadros leves.

O Brasil também trabalha num estudo sobre a eficácia da dexametasona.O Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Aché Laboratórios coordena o estudo com pacientes internados em 40 unidades hospitalares de todo o país.

Fonte: Jornal Metrópoles