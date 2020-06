Transmitindo conhecimento: professor e aluna da Univel têm artigo publicado em revista

Buscando ressaltar a importância da esterilização cirúrgica (castração) no controle populacional de cães e gatos, o professor do Centro Universitário de Cascavel – Univel Marcos Piazzolo e a acadêmica de Medicina Veterinária Lara Marzinkowski Schmen escreveram um artigo sobre o tema e tiveram a oportunidade de divulgá-lo em um veículo de comunicação da área, a revista O Presente Rural, de Marechal Cândido Rondon. “Todos nós vemos os animais andando nas ruas e não temos dimensão do caos que isso pode causar. Percebi o quanto é importante o controle populacional para a nossa saúde e a deles também”, conta Lara.

A oportunidade de escrever um artigo durante a graduação proporciona a inserção do aluno na pesquisa científica, que pode aprender mais sobre determinado tema e ainda ter materiais publicados. “Ter publicado esse artigo foi um incentivo muito grande, pois passar um pouco do conhecimento adquirido na faculdade para as pessoas é muito gratificante”, ressalta Lara.

O professor Marcos Piazzolo explica que o artigo “A importância da esterilização cirúrgica no controle populacional de cães e gatos” vem ao encontro de uma demanda da própria sociedade, além da importância de proporcionar o bem-estar animal. “O artigo em questão é uma resposta para uma demanda da sociedade. Com o controle populacional desses animais diminui a população de cães e gatos errantes e o maltrato dos animais, aumentando assim a qualidade de vida deles”, explica Marcos.

De acordo com Lara, o objetivo do artigo foi conscientizar a população sobre a importância da castração para a diminuição de animais nas ruas, tendo em vista os benefícios para os animais e para a saúde pública. “Esse aumento na população não é só prejudicial ao animal, que se encontra em perigo constante e vulnerável a doenças nas ruas, mas também tem uma grande importância na saúde pública, pois cães e gatos são um dos principais focos de zoonose [doenças que são transmitidas de animais para humanos, ou de humanos para os animais]”, ressalta Lara.

Confira o artigo completo clicando aqui