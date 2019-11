Trânsito do viaduto XIV novembro será desviado para realização de obras

A concessionária Ecocataratas realizará neste sábado (09), das 8h30 às 16h30 obras de conservação no pavimento no quilômetro 592 da BR-277 (viaduto XIV novembro), em Cascavel. A fim de garantir fluidez no tráfego e segurança aos usuários e trabalhadores, o fluxo de veículos será canalizado para as vias marginais, entretanto em alguns momentos o tráfego poderá operar em sistema de pare e siga (barreira) devido a existência de semáforos nas vias marginais.

O trecho em obras estará devidamente sinalizado com placas de limite de velocidade, sinalização horizontal, cones, homens bandeiras e painéis de mensagem variável. Equipes da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) irão orientar o tráfego nas vias marginais.

Em caso de condições climáticas adversas os serviços serão adiados.

A Ecocataratas recomenda que os motoristas redobrem a atenção nesse trecho, devido à concentração de máquinas e trabalhadores no local. Siga @ecocataratas no Twitter e tenha informações atualizadas diariamente. Acesse também www.ecocataratas.com.br. Se precisar, entre em contato com a concessionária pelo 0800 450 277.