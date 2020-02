Trabalhador morre atropelado na PR-575 em Nova Aurora

Um trabalhador morreu na tarde desta quinta-feira (27) após ser atingido violentamente por um veículo que transitava pela rodovia PR-575 entre Nova Aurora e Palmitópolis. O homem estava sinalizando a pista para obras no momento do acidente. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Equipes do Samu e da Defesa Civil estiveram no local e prestaram atendimento para as duas vítimas que estavam no veículo. A vítima fatal foi identificada como Miguel Borges de 35 anos.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal de Cascavel).

O acidente foi atendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Assis Chateaubriand.

Com informações Policial Web e Ubiratã Online.