Trabalhador fica gravemente ferido ao cair de seis metros no Centro de Cascavel

Um homem ficou ferido na tarde dessa terça-feira (21), após cair de seis metros onde estava realizando reparos num comércio que fica na Rua Pio XII, esquina com Rua Pernambuco no Centro de Cascavel.

De acordo com informações de populares, Adelir Gilmar Desbessell, de 57 anos, estava arrumando o forro do estabelecimento quando o apoio quebrou e ele caiu de uma altura aproximada de seis metros, bateu a cabeça no piso e sofreu fraturas no crânio, coluna, ombro e ficou em estado grave.

Socorristas do Siate e médico foram acionados para prestar atendimento a vítima que precisou ser entubada e foi encaminhada para o Hospital Universitário.