Toledo tem desfalque e dúvidas para domingo

Toledo – Único representante do oeste a atuar em casa pela 2ª rodada da Taça Dirceu Krüger, neste fim de semana, o Toledo entra na reta final de preparação para reencontrar o Operário no Estádio 14 de Dezembro, às 16h de domingo.

Porco e Fantasma fizeram uma das semifinais da Taça Barcímio Sicupira Júnior no local, há um mês, e os donos da casa levam a melhor na decisão por pênaltis com boa atuação do goleiro André Luiz, que foi ausência na goleada sofrida para o Athletico no último domingo e agora é dúvida no elenco.

O arqueiro toledano voltou a treinar normalmente com os demais jogadores, mas está em observação, assim como Julio Cesar e Wayni, que também foram ausências na última rodada. Já o zagueiro Neto, expulso na Arena da Baixada, é ausência certa para o técnico Agenor Piccinin contra o Operário.

Já Guilherme Rend e Marcinho voltam a ficar à disposição – não atuaram por terem sido emprestados junto ao Athletico -, enquanto Eduardo e Adriano também deve voltar ao time.