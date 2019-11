Toledo recebe unidade operacional do SEST SENAT

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugura nesta terça-feira (26) de novembro, às 16h, mais uma nova unidade operacional, desta vez em Toledo, região Oeste do Paraná. O investimento para a região é de R$ 14 milhões.

Com capacidade para realizar 53.802 mil atendimentos ao ano, a unidade oferece serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte e seus dependentes. A comunidade dos municípios ao entorno também poderá usufruir dos serviços.

A nova estrutura tem 1.826,70 m2 de área construída e conta com sala de treinamento em um simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula, com capacidade para 25 alunos cada uma; e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos. Na área da saúde, a unidade possui 4 clínicas odontológicas, 1 de fisioterapia, 1 de nutrição e 1 de psicologia. Tudo isso para proporcionar mais qualidade de vida aos trabalhadores do transporte.

Para o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, a inauguração da nova unidade reforça a importância do SEST SENAT para o mercado transportador. “O SEST SENAT é um indutor do desenvolvimento do setor, pois oferece formação profissional e cuidados com a saúde. Nossos serviços são gratuitos para os trabalhadores do transporte e isso só é possível pela contribuição paga pelos transportadores. Temos a responsabilidade de transformar esses recursos em resultados. E é isso que estamos fazendo. O nosso trabalho contribui para aumentar a segurança no trânsito, melhorar a eficiência do transporte e reduzir os custos operacionais das empresas.”

Segundo o presidente da FETRANSPAR e do SEST SENAT no Paraná, Coronel Sérgio Malucelli, a cidade de Toledo figura como uma das principais regiões econômicas do estado, tendo setores do agronegócio e remédios com um grande destaque. “Recentemente, entrou na rota de voos diretos para a capital, o que reforça a sua importância. Para o setor de transportes, essa é uma cidade pulsante e próspera. Ampliar os serviços do SEST SENAT nesta região vai contribuir com a capacitação e a oferta de qualidade de vida para seus moradores e trabalhadores do transporte”, ressalta Malucelli.

Expansão

A inauguração da unidade de Toledo integra o plano de expansão do SEST SENAT em todo o Brasil. Desde 2017, outras 20 unidades já foram inauguradas: Porto Ferreira (SP), Paragominas (PA), Duque de Caxias (RJ), Limeira (SP), Mossoró (RN), Picos (PI), Carazinho (RS), Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada (PE), Lages (RS), Sobral (CE), Itumbiara (GO), Guarujá (SP), Maringá (PR), Vilhena (RO), Ourinhos (SP) e Votuporanga (SP), Serra (ES), João Câmara (RN) e Concórdia (SC).

Hoje, são nove unidades no Paraná e até o final deste ano, serão 11. Em dezembro, será inaugurada uma nova unidade em Umuarama. No início deste ano foi inaugurada Maringá e outras cidades estão na lista de expansão. Atualmente, no estado, são realizados, em média, 385 mil atendimentos ao ano. Com a ampliação das novas unidades, estima-se que a capacidade operacional chegue a 500 mil atendimentos. Ao todo, o estado do Paraná deve receber investimentos na ordem de R$ 120 milhões provenientes da construção, ampliação e reestruturação das unidades do SEST SENAT.

“Nos esforçamos muito para que esses investimentos pudessem chegar ao trabalhador do transporte no Paraná. Com essa ampliação os empresários de todo o Estado também poderão usufruir dessas estruturas, incentivando seus colaboradores a buscarem atualização em diferentes áreas, bem como a buscarem auxilio de saúde em várias especialidades de maneira gratuita”, comemora o presidente da FETRANSPAR e do Conselho Regional do SEST SENAT no Paraná, Coronel Sérgio Malucelli.

SERVIÇO

O que: Inauguração do SEST SENAT Toledo

Quando: 26 de novembro, às 16h

Onde: Rua Doutor Cid Marcondes de Albuquerque, 418 – Jardim Panorama