Toledo espera 10 mil pessoas no 14 de Dezembro neste domingo

Toledo – Em clima de decisão desde a conquista da Taça Barcímio Sicupira Júnior, no dia 24 de fevereiro, o Toledo conheceu apenas na noite de ontem seu adversário na disputa pelo título do Campeonato Paranaense de Futebol 2019. Ele saiu do Atletiba disputado na Arena da Baixada e o Porco acompanhou de camarote a decisão da 2ª Taça, a Dirceu Krüger.

O jogo de ida da final geral do Estadual será neste domingo em Toledo, independentemente do adversário do Porco, que terminou as fases classificatórias da competição com campanha inferior às de Athletico e Coritiba.

Ciente de que terá de sair novamente de casa para disputar o troféu – ganhou o da 1ª Taça em Coritiba, no Couto Pereira -, o Toledo espera largar em vantagem na finalíssima diante de seu torcedor. Para isso, espera ser empurrado por 10 mil pessoas neste domingo, a partir das 16h, no Estádio 14 de Dezembro.

A diretoria toledana lançou o desafio ao torcedor e já disponibiliza ingressos antecipados a preços promocionais para o jogo histórico. As entradas para a primeira decisão de título paranaense do Toledo estão sendo comercializadas a R$ 30 para as arquibancadas e a R$ 50 para as cadeiras cobertas.