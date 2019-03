A grande maioria das pessoas deseja exibir cabelos fortes, brilhantes e cheios de vida, mas acaba esbarrando no ressecamento frequente dos fios. Diante dessa realidade, como saber qual o estado atual das madeixas e providenciar os tratamentos para suprir a necessidade do fio? Acredite: apenas um copo d’água pode fornecer as respostas a todas essas dúvidas!

O teste do copo d’água, também conhecido como teste de porosidade ou teste do fio de cabelo é o método mais indicado para revelar características do seu cabelo rapidamente, e mostrar o tratamento correto a ser iniciado para revitalizá-lo. Entenda:

Em primeiro lugar, o que é porosidade? Porosidade é o índice que define o quanto o fio de cabelo consegue absorver água e as substâncias dos produtos aplicados. Na prática, um único fio de cabelo representa a saúde de todos. Por isso, não é necessário colocar mais de um fio dentro do copo com água.

Baixa porosidade. Quando o cabelo apresenta pouco índice de porosidade, significa que ele não está absorvendo água o suficiente. O tratamento mais indicado, caso seu cabelo boie, é a hidratação, pois é capaz de repor água e nutrientes essenciais aos fios que são perdidos todos os dias.

A hidratação irá livrar os cabelos do ressecamento, garantindo mais saúde e beleza. Os produtos cosméticos mais indicados para este tratamento são aqueles que apresentam em suas fórmulas os seguintes ativos: D-Pantenol, Manteiga de Oliva, Óleo de Coco Extra Virgem, Babosa, Aminoácidos funcionais e outros.

Média porosidade. Quando o cabelo apresenta médio índice de porosidade, significa que ele está absorvendo água na medida. O tratamento mais indicado, caso seu cabelo não boie e não afunde, é a nutrição capilar, que irá repor as gorduras produzidas pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo, conferindo uma camada protetora aos fios.

Os produtos mais indicados para este tratamento são os que contam com Óleo de Rícino, Óleo de Coco, Óleo de Argan, Óleo de Manga, Óleo de Girassol, Óleo de Abacate, Proteína do ovo, Azeite de Oliva e outros em sua composição.

Alta porosidade. Quando o cabelo apresenta alto índice de porosidade, o fio afunda no copo. Isso significa que ele está danificado e poroso, revelando que a água passa direto por ele sem exercer nenhum benefício. O tratamento mais indicado, nesse caso, é a reconstrução capilar, que age na reposição de proteína aos fios, especialmente Queratina. Os produtos ideais são aqueles que contam com Colágeno, Creatina, Arginina e Cisteína.

Agora que você já sabe como cuidar corretamente dos fios, é hora de fazer o teste de porosidade e restaurar sua saúde capilar!