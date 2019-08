Representantes das Secretarias de Meio Ambiente, do Desenvolvimento Econômico, da Fundetec, do IPC, engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Cascavel e membros do Comtur recepcionaram, ontem à tarde (8), no gabinete do prefeito Leonaldo Paranhos, dois arquitetos e um paisagista do Instituto Lerner, de Curitiba, que, a convite do prefeito, estão em Cascavel para contribuir de forma técnica na elaboração de uma proposta que visa à implantação do Território Verde em nossa cidade.

“Temos muita gente capacitada no Município e na região, boas ideias já em andamento, contudo queremos contar com a expertise desses profissionais, que são respeitados no mundo todo, para que nos apresentem alternativas que ainda não pensamos, para que possamos elaborar as melhorar condições para aquela área nobre da cidade, que é a região do Lago Municipal, para a qual o Poder Público pode fazer uma excelente adequação”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Alberto Soares de Andrade.

O objetivo é transformar a região do Lago Municipal, principal cartão-postal da nossa cidade, com identidade visual própria, flora específica, estímulo à convivência e integração – desde a Avenida Brasil, passando pelo Zoológico Municipal, a área verde, todo manancial, a barragem até a BR-227 e toda a área anterior à rodovia, o Kartódromo, num espaço completamente remodelado, incluindo possivelmente um Jardim Botânico, contemplando estudos já apresentados por estudantes de arquitetura de Cascavel.