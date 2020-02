Temporal destrói propriedade e mata animais em Serranópolis

Um temporal com fortes ventos foi registrado por moradores na noite de terça-feira (25) em uma propriedade rural da Linha Progresso, no interior de Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná.

De acordo com relato dos moradores, pela força dos ventos parecia que um tornado atingiu a propriedade e causou muitos estragos. O barracão da propriedade onde ficavam os maquinários foi arrancado. Vários animais morreram ao serem atingidos por objetos e pedaços de construção durante o temporal. Nas propriedades vizinhas não foram registrados estragos significativos.

Segundo os meteorologistas do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), não houve registro de tornado na região.

Veja o relato da moradora da propriedade:



Vídeo: Guia Medianeira.

O boletim divulgado pelo Simepar às 13h40 desta quarta-feira (26) mostra que a chuva diminui entre as regiões oeste e sudoeste do Estado, e neste começo de tarde são registradas apenas chuvas fracas e isoladas.

Nas demais regiões do Paraná as pancadas de chuvas seguem. Em Loanda deve chover 110,2 mm. A imagem dos radares do Simepar mostra as áreas de chuva sobre o Paraná nesta tarde: