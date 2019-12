A temporada de verão no Paraná será aberta oficialmente no dia 21 de dezembro, em Matinhos, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O governo do Estado concluiu os últimos detalhes da operação que, nesta edição, terá 72 dias de duração, prolongando-se até o primeiro fim de semana depois do Carnaval, dia 1º de março.

O Verão Maior, temporada 2019/2020, será marcado por reforço de policiais e bombeiros e nos serviços de saúde, saneamento, cultura, esporte e lazer, energia, além de proteção ambiental, limpeza das praias e monitoramento da qualidade das águas. O primeiro boletim de balneabilidade das águas do litoral e das costas oeste e norte deve ser divulgados na semana do Natal.