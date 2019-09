Temporada de cruzeiros promete mesmo sucesso do início do ano; Veja as novidades!

A já tão aguardada próxima temporada de cruzeiros pelo Brasil e América do Sul promete repetir o mesmo sucesso da temporada anterior no início do ano. Com um navio a mais na costa brasileira, a oferta de leitos aumenta e a novidade para os roteiros fica por conta da adição de mais um porto na cidade de Itajaí (SC) para embarques e desembarques, facilitando ainda mais as opções para os moradores da região Sul do País.

De acordo com dados preliminares levantados pela Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), das setes embarcações que navegaram pela costa nacional na temporada de 2018/2019, todas registraram 100% de ocupação de suas cabines.

Embora os dados oficiais ainda estejam em fase de levantamento, a estimativa é que este resultado seja ainda ultrapassado, quando contabilizarem todas as cabines com leitos extras.

Segundo o presidente da Clia, Marco Ferraz, foram disponibilizados na temporada passada um total de 500 mil leitos, divididos entre as os navios MSC Seaview, MSC Poesia, MSC Fantasia e MSC Orchestra, Costa Favolosa, Costa Fascinosa e Pullmantur Sovereign.

Dentre os destinos com 545 escalas, podemos citar o Rio de Janeiro, Santos, Búzios (RJ), Salvador, Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ilhéus (BA), Balneário Camboriú (SC), Portobelo (SC), Cabo Frio (RJ), Recife, Angra dos Reis (RJ), Maceió, Ubatuba (SP) e Fortaleza.

Devido à excelente temporada pela costa brasileira e América do Sul, as armadoras Costa Cruzeiros, MSC e Pullmantur, já confirmaram suas embarcações para a próxima temporada de 2019/2020 e afirmaram estar comercializando seus cruzeiros no Brasil.

Sendo assim, já poderemos contar com quatro embarcações da MSC Cruzeiros dedicadas à América do Sul, duas do Costa Cruzeiros e uma da Pullmantur, com roteiros para viajar durante o verão pelo litoral brasileiro, pela Argentina e Uruguai e travessias pela Europa rumo a Lisboa, a partir de novembro deste ano.

As opções oferecidas pelas companhias vão variar entre minicruzeiros (3-5 noites) à cruzeiros de sete e oito noites, assim como mais longos de 12 a 16 noites. Para maiores informações sobre os navios, você pode conferir o site Triplover.com.br, que oferece análises completas, e se quiser garantir já as suas reservas, basta acessar o site oficial da companhia ou entrar em contato com a Logitravel, ali mesmo no portal da Triplover.

Os roteiros ofertados pelos navios mencionadas acima, seguem abaixo:

MSC FANTASIA

Ele será o primeiro navio a iniciar a temporada no Brasil, com embarques no Rio de Janeiro e Salvador, oferecendo minicruzeiros (3-4 noites) pelo litoral sul e sudeste, com escalas alternadas em Porto Belo; em Balneário Camboriú, Búzios; Ilha Grande; Ubatuba; e Ilhabela.

Para os itinerários de cinco a oito noites, oferece o Nordeste (escalas alternadas em Ilhabela, Ubatuba, Ilha Grande, Búzios, Ilhéus, e Salvador) e roteiros de oito noites para a Argentina e Uruguai (escalas em Ilhabela, Buenos Aires e Punta del Este).

No Réveillon, o Fantasia incluirá uma parada na praia de Copacabana para a famosa queima de fogos; e no Carnaval (embarque no Rio de janeiro), o navio fará escalas em Ilhéus, com pernoite em Salvador, seguindo para Búzios.

MSC SEAVIEW

O MSC Seaview fará embarques em Santos e Salvador para minicruzeiros (3-4 noites), alternando escalas em Porto Belo, Balneário Camboriú, e Búzios, além de roteiros de seis a oito noites pelo sudeste e nordeste, alternando escalas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande, Ilhéus e Salvador.

No cruzeiro de Réveillon,ele também fará uma parada na praia de Copacabana para a queima de fogos do país, e no Carnaval, com embarque em Santos, partirá para Salvador, fazendo um pernoite para usufruir da festa.

MSC POESIA

O MSC Poesia oferecerá itinerários de sete noites para a Bacia do Rio da Prata, com embarques em Santos e escalas em Buenos Aires (com pernoite) para assistir um tradicional show de tango, e em Montevidéu e Punta del Este. No Natal e Réveillon, os embarques serão em Santos, com escalas em Montevidéu, Punta del Este e Buenos Aires.

MSC SINFONIA

O MSC Sinfonia partirá de Santos e, pela primeira vez, também de de Itajaí (SC), com itinerário de sete noites e escalas em Montevidéu, Uruguai, e em Buenos Aires, na Argentina, durante a temporada do Carnaval.

COSTA FASCINOSA

O Costa Fascinosa sairá do porto de Santos com itinerários pela costa brasileira de 4 a 8 dias, com escalas em Camboriú, Ilhabela, Ubatuba, litoral Catarinense, incluindo um cruzeiro de réveillon de 8 dias, visitando o Rio De Janeiro, Salvador e Ilhabela.

COSTA PACÍFICA

O Costa Pacifica vai oferecer itinerários de 4 a 9 dias, a partir de dezembro, pelo Brasil e América do Sul, saindo do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu, com escalas variadas, dependendo do itinerário, passando por Búzios, Ilhabela, Montevidéu, Ilha Grande e Buenos Aires. O cruzeiro de Natal (5 dias) partirá de Montevidéu, passando por Buenos Aires e Punta del Este; e o de Réveillon terá parada na praia de Copacabana e seguirá pela Argentina e Uruguai.

PULLMANTUR SOVEREIGN (SOBERANO)

O Soberano vai oferecer itinerários a partir de novembro e dezembro, de 5-6 noites com embarques em Santos, Rio de Janeiro e Recife, com escalas em Camboriú, Búzios e Salvador, incluindo um no Natal; no Réveillon, de 5 a 8 dias, com parada na praia de Copacabana; e Carnaval (7 dias), saindo de Santos ou Rio de Janeiro.

Além disso, a embarcação oferece itinerários que rumam para Europa, saindo de Salvador e Recife, de 12 a 14 dias, seguindo para Lisboa, com escalas para Cabo Verde e Santa Cruz de Tenerife.

Conteúdo publicitário.