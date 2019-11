Tempestade atinge o Paraguai e deve chegar ao Paraná ainda hoje (VEJA VÍDEO)

Um temporal com ventos de mais de 100km/h provocaram estragos em Ñembi e Villa Elisa na região metropolitana de Assunção no Paraguai na tarde dessa quinta-feira (7). O vento provocou estragos e prejuízos, além de deixar sete pessoas feridas. A reportagem é do Portal H2Foz com informações dos jornais ABC Color e Última Hora.

Veja a força dos ventos que levou pelos ares até uma piscina inflável com água e tudo:

A previsão é de que o temporal que atingiu o Paraguai chegue ao Paraná nesta sexta-feira (8). O alerta amarelo foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) às 10h de hoje.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Veja algumas fotos do temporal no Paraguai:

ATENÇÃO

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Aviso para as áreas: Planalto Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Central Paranaense, Norte Paranaense, Oeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Sul Paranaense, Meio-Oeste Catarinense

Reportagem: Cláudio Dalla Benetta – H2FOZ