Tecpar desenvolve programa de certificação em parceria com a Ceasa

O Tecpar Certificação, unidade do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) responsável pela certificação de produtos e sistemas, vai desenvolver um programa de qualidade para atender licenciados da Ceasa Paraná. A iniciativa busca regulamentar procedimentos e cuidados no recebimento, manipulação e distribuição de produtos, e depois certificar os licenciados que atenderem os requisitos estabelecidos pelo programa

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, explica que o instituto aplicará sua experiência como avaliador de conformidade para estruturar um programa de certificação personalizado, construído a partir do perfil e das demandas da Ceasa Paraná.

ETAPAS – Coordenador de certificação de produtos do Tecpar Certificação, Fábio Corrales explica que a elaboração do programa-piloto envolve, inicialmente, o levantamento e avaliação técnica dos processos feitos no local. Os critérios, segundo Corrales, serão construídos a partir da própria rotina de trabalho dos agentes que atuam na Ceasa, na unidade de Curitiba.