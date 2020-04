Tecpar analisa qualidade de álcool para revendedores

Além de produzir álcool antisséptico para fornecer para o Governo do Estado, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) oferece análises de teor alcoólico para empresas que vendem álcool em gel ou líquido poderem confirmar se o produto tem o percentual de álcool recomendado para ser antisséptico, conforme determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O diretor-presidente Jorge Callado explica que o instituto está reforçando sua atuação em frentes de trabalho específicas, que se somam às iniciativas governamentais de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

EFICÁCIA – A gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar, Daniele Adão, diz que desde o início da pandemia do coronavírus a demanda por este tipo de ensaio intensificou. Segundo ela, alguns clientes têm solicitado essa análise alegando desconfiar do odor forte do produto e, em outros casos, a desconfiança é baseada na baixa viscosidade.

ALERTA – Segundo a Anvisa, é preciso ficar atento na hora de comprar o álcool líquido ou em gel, e não adquirir produtos sem rótulo. A embalagem deve apresentar, de maneira legível, o nome do produto e do fabricante, incluindo responsável técnico, data de fabricação e de validade, composição, conteúdo, modo de uso, precauções, armazenamento e número da autorização de funcionamento (AFE). Também é possível entrar no site da Anvisa para verificar se aquela empresa é autorizada a funcionar e fabricar o item.