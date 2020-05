Taxa de isolamento de Maringá está em 35%, indica boletim epidemiológico

O oitavo boletim semanal sobre coronavírus apresenta novas informações detalhadas sobre a evolução da doença na cidade. Entre 22 de março e 12 de abril, Maringá registrou a maior taxa de isolamento social com 72,64%, fato também verificado no Brasil no mesmo período. No dia 20 de maio a taxa ficou em 35%, mesmo número do Paraná.

A avaliação epidemiológica aponta que houve inversão de gênero dos casos confirmados em comparação com a semana anterior: 53% mulheres e 47% homens. A pesquisa leva em consideração as notificações de pacientes até 22 de maio, quando foi confirmado 236 casos da doença.

A predominância dos casos positivos é observada nos indivíduos entre 30 a 39 anos, correspondendo a 24%, seguido dos indivíduos de 50 a 59 com 19,5%, com o mesmo percentual de 15% nas faixas etárias de 20 a 29 anos. Pessoas de 40 a 49 anos e acima de 60 anos correspondem a 18,2% do total dos casos.

As áreas centrais ainda mantêm a maior concentração dos casos, com aumento significativo de casos localizados nas áreas norte e sul da cidade. As regiões de abrangência com maior incidência de casos confirmados são: Zona 7, Pinheiros, Zona sul, Zona 6 e Grevíleas, registrando entre 24 a 31 casos.

Até o dia 22 de maio, foram confirmados 236 casos de covid-19 por critério laboratorial, com primeiro caso confirmado em 18 de março de 2020. A partir de 21 de abril, os casos aumentaram devido a maior ofertada testagem de exames laboratoriais. Foram realizados 466 coletas nas unidades sentinelas (instaladas na UBSs e UPAs) desde 22 de abril, contribuindo com 25% de positividade ao covid-19 (incluindo casos graves e leves).

O boletim epidemiológico aponta que a maioria dos casos é profissionais de saúde com 18,22 %, seguido de profissionais administrativos com 13,1% e desempregados com 7,2% dos casos.

Atualização

Último boletim divulgado pela Prefeitura de Maringá neste domingo, 24, registrou 271 confirmados de coronavírus, deste total, 119 pessoas se recuperaram da covid-19. São 4.161 casos notificados, 3.460 casos encerrados e 6 óbitos