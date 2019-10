Taxa de embarque

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o governo vai deixar de cobrar a taxa adicional na tarifa de embarque internacional. Segundo o ministro, a medida faz parte de uma série de ações que o governo vai tomar para diminuir regulamentações no setor, visando incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas empresas aéreas no País. “Vou antecipar uma das medidas: é a eliminação da taxa adicional de US$ 18 para voos internacionais”.

Criada em 1999, é taxa é paga pelos passageiros que viajam para fora do País e feita com a tarifa de embarque.