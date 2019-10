Stock Car: Fraga e Átila vencem, líderes empatam nos pontos

Cascavel – Em duas corridas com todos os ingredientes possíveis (belas disputas, toques, acidentes e grandes estratégias), Felipe Fraga e Átila Abreu ficaram com as vitórias na rodada dupla de Cascavel, que correspondeu à nona etapa da temporada 2019. Para deixar a coisa ainda mais empolgante, Ricardo Maurício e Daniel Serra deixaram o oeste paranaense empatados na liderança do campeonato.

Para Fraga, a vitória veio após a parada obrigatória nos boxes, quando conseguiu levar a melhor sobre Casagrande em um pitstop 0s8 mais veloz. Uma vez à frente, Fraga segurou o ímpeto de Casagrande, que fez a melhor volta da prova, e recebeu a bandeirada com 4s5 de vantagem, com Cacá Bueno voltando a frequentar o pódio em terceiro, enquanto Serra foi quarto e Maurício, com um pneu furado, ficou em 18º.

A prova foi marcada por uma forte pancada de Bruno Baptista, que nada sofreu, na Curva do Bacião e também teve como destaque o ótimo desempenho da equipe Cavaleiro com Felipe Lapenna e Denis Navarro em quinto e sétimo, nesta ordem, tendo Rubens Barrichello entre eles. Camilo, por sua vez, teve de cumprir um drive through por queima de largada e chegou em 14º.

Na segunda corrida, que teve Rafael Suzuki largando na frente e liderando sete voltas antes de parar e deixar o caminho livre para Átila Abreu, que saíra em terceiro e pulara para segundo, tentar dar o bote usando a estratécia. Depois de ficar três voltas a mais na pista em relação aos rivais, o piloto da Shell-V Power voltou da parada obrigatória em situação bem confortável.

Camilo, em uma linda prova de recuperação, completou a prova em segundo, com Rubens Barrichello completando a prova que teve, novamente, diversos toques e incidentes, como a batida de Valdeno Brito no Bacião e um incidente entre Fraga e Felipe Lapenna. Outra atuação digna de destaque na corrida 2 foi a evolução de Lucas Foresti de P25 para P6, o que resultou na maior escalada do fim de semana. Por fim, enquanto Mauricio se recuperou e foi quinto, Daniel amargou um 15º lugar.

Após as duas corridas no oeste paranaense, Mauricio e Serra somam 264 pontos, com Mauricio levando a melhor no critério de desempate (número de vitórias). Camilo está agora em terceiro com 248, com Barrichello em quarto (239), Fraga em quinto (224) e Campos em sexto (223). A próxima etapa da Stock Car acontece no dia 10 de novembro, no Velo Città (SP).

Confira abaixo o resultado das duas corridas:

Corrida 1

1 . Felipe Fraga ( Cimed Racing ), 35 voltas em 42min33s

2 . Gabriel Casagrande ( Crown Racing ), a 4.528

3 . Cacá Bueno ( Cimed Racing ), a 6.879

4 . Daniel Serra ( Eurofarma RC ), a 7.934

5 . Felipe Lapenna ( Cavaleiro Sports ), a 8.577

6 . Rubens Barrichello ( Full Time Sports ), a 9.213

7 . Denis Navarro ( Cavaleiro Sports ), a 9.713

8 . Átila Abreu ( Shell V-Power ), a 14.998

9 . Valdeno Brito ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 16.412

10 . Rafael Suzuki ( Hot Car Competições ), a 17.175

11 . Marcos Gomes ( KTF Sports ), a 18.347

12 . Nelson Piquet Jr ( Full Time Sports ), a 29.774

13 . Julio Campos ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 35.023

14 . Thiago Camilo ( Ipiranga Racing ), a 38.305

15 . Ricardo Zonta ( Shell V-Power ), a 1 volta

16 . Bia Figueiredo ( Ipiranga Racing ), a 1 volta

17 . Marcel Coletta ( Crown Racing ), a 1 volta

18 . Ricardo Maurício ( Eurofarma RC ), a 2 voltas

19 . Cesar Ramos ( Blau Motor Sports ), a 5 voltas

20 . Galid Osman ( Shell Helix Ultra ), a 7 voltas

Não completaram 75% da prova

Diego Nunes ( KTF Sports ), a 9 voltas

Max Wilson ( RCM Motorsport ), a 10 voltas

Gaetano di Mauro ( Shell Helix Ultra ), a 12 voltas

Allam Khodair ( Blau Motor Sports ), a 13 voltas

Lucas Foresti ( Vogel Motorsports ), a 15 voltas

Bruno Baptista ( RCM Motorsport ), a 26 voltas

Melhor volta: 1:02.584, Gabriel Casagrande

Corrida 2

1 . Átila Abreu ( Shell V-Power ), 38 voltas em 44min48s

2 . Thiago Camilo ( Ipiranga Racing ), a 2.334

3 . Rubens Barrichello ( Full Time Sports ), a 3.319

4 . Julio Campos ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 5.250

5 . Ricardo Maurício ( Eurofarma RC ), a 5.509

6 . Lucas Foresti ( Vogel Motorsports ), a 6.325

7 . Rafael Suzuki ( Hot Car Competições ), a 7.507

8 . Gabriel Casagrande ( Crown Racing ), a 9.562

9 . Allam Khodair ( Blau Motor Sports ), a 9.763

10 . Marcel Coletta ( Crown Racing ), a 11.274

11 . Bia Figueiredo ( Ipiranga Racing ), a 13.728

12 . Cacá Bueno ( Cimed Racing ), a 15.246

13 . Diego Nunes ( KTF Sports ), a 15.548

14 . Felipe Fraga ( Cimed Racing ), a 20.463

15 . Daniel Serra ( Eurofarma RC ), a 22.764

16 . Ricardo Zonta ( Shell V-Power ), a 25.530

17 . Nelson Piquet Jr ( Full Time Sports ), a 37.839

18 . Denis Navarro ( Cavaleiro Sports ), a 1 volta

19 . Cesar Ramos ( Blau Motor Sports ), a 1 volta

Não completaram 75% da prova

Valdeno Brito ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 17 voltas

Felipe Lapenna ( Cavaleiro Sports ), a 19 voltas

Gaetano di Mauro ( Shell Helix Ultra ), a 20 voltas

Marcos Gomes ( KTF Sports ), a 23 voltas

Max Wilson ( RCM Motorsport ), a 35 voltas

Galid Osman ( Shell Helix Ultra ), a 36 voltas

Bruno Baptista ( RCM Motorsport ), não largou

Melhor volta : 1:02.746, Cesar Ramos

Os dez melhores no campeonato:

1. Ricardo Mauricio e Daniel Serra, 264

3. Thiago Camilo, 248

4. Rubens Barrichello, 239

5. Felipe Fraga, 224

6. Julio Campos, 223

7. Gabriel Casagrande, 190

8. Cacá Bueno, 181

9. Max Wilson, 133

10. Bruno Baptista, 126

Reportagem: Stock Car