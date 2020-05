Startups de acadêmicos e egressos do Centro FAG estão no Radar da Inovação

Entre as 30 startups selecionadas pelo Programa Radar da Inovação da Prefeitura de Cascavel, através da Fundetec, em parceria com o Sebrae e a Acic Labs, estão os projetos Photo Freela e Hackathonline. Ambos idealizados por acadêmicos e egressos do Centro FAG.

O Photo Freela foi a equipe ganhadora do Startup Garage 2019 promovido pela FAG e pelo Sebrae. O projeto é tocado atualmente pela egressa de Fotografia Renata Wieczorek, pela ex-aluna Bel Caetano e pelo egresso de Tecnologia de Informação da antiga Fasul Paulo Lenz Júnior.

O objetivo da startup é conectar profissionais fotógrafos com freelancers para atender eventos em todo o País. A plataforma facilita o contato e garante credibilidade dos profissionais, mediante portfólio e avaliação dos usuários.

Por exemplo, um fotógrafo é contratado para realizar a cobertura de um casamento em determinada cidade, no entanto, não conhece nenhum profissional que preste serviço naquele local. Ele pode acessar a plataforma e verificar se há algum fotógrafo disponível para ajudá-lo com o trabalho.

Além disso, também será possível analisar como são as fotos e se o estilo está de acordo com o que procura, antes de contratá-lo.

Renata comemora por conseguir manter a equipe dedicada, mesmo em período de pandemia: “Uma startup nunca está ‘prontinha’. Há sempre a possibilidade de mudar, de inovar e isso a gente faz com conhecimento, com experiência. Estar no Radar da Inovação nos dá mais fôlego para impulsionar um projeto que a gente acredita muito”.

O que é Hackathonline

O Hackathonline é um produto que facilita a organização de hackathons, ou seja, maratonas que buscam apresentar soluções inovadoras a algum determinado problema em diversas áreas. A ideia é dos acadêmicos de Engenharia Mecânica Jeferson Eduardo Guido, e Thaís Crivelatti, que cursa Jogos Digitais na modalidade EAD.

De acordo com a definição da equipe, atualmente em um hackathon os organizadores se ocupam em preencher fichas de papéis, listas de chamadas e planilhas com notas e resultados, enquanto os participantes precisam realizar entregas periódicas através do compartilhamento de arquivos. “A nossa ideia busca centralizar todas essas informações dentro de um único produto, facilitando o gerenciamento de um evento desse porte. Uma plataforma híbrida, para hackathons com foco no ‘on-line’, mas que pode ser utilizada para eventos in loco”, ressalta Jeferson.

A proposta é dividir a plataforma em duas partes: uma para o participante, o mentor e o avaliador; com fórum de discussão de ideias que possibilitam ver e realizar entregas, criar equipes, entre outros detalhes. A segunda parte é o dashboard (painel com indicadores) administrativo, no qual a empresa que comprou a licença vai poder ver detalhes sobre cada hackathon que criou. “Vimos que existe essa necessidade na área dos hackathons e ter o suporte do Radar da Inovação vai acelerar a hackathonline e nos abrir um leque de conhecimentos, sobre negócio e sobre o que é ser uma startup fora do papel”, define Jeferson.

Atualmente, os projetos estão na fase de consultoria e capacitação. Em julho os dez times vencedores são anunciados, e então o programa de inovação investirá R$ 300 mil para impulsioná-las.