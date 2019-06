Sopa creme de queijos no pão italiano

INGREDIENTES:

3 gemas

3 colheres (sopa) de amido de milho

2 xícaras de leite

3 cubos de caldo de galinha light

2 litros de água

100 g de catupiry

100 g de parmesão ralado na hora

150 g de queijo meia cura ralado

100 g de mussarela ralada

150 g de mussarela cortada em cubinhos

Pães italianos redondos de tamanho médio (esta quantidade de sopa dá para aproximadamente 8 pães).

MODO DE PREPARO:

Ferva a água com os cubos de caldo (procure o light por ter menos sal), e coloque os queijos ralados e o catupiry até derreter, mexendo sempre.

Tire do fogo e bata tudo no liquidificador, e, à parte, misture o leite, o amido de milho e as gemas e coe esta mistura.

Volte o creme de queijo ao fogo e junte a mistura de leite, amido de milho e gemas, e vá mexendo até engrossar.

Paralelamente a isso, corte com uma faca a tampa dos pães, retire o miolo, tendo o cuidado de não furar a casca e leve-os ao forno alto enquanto o creme está no fogo.

Assim que a sopa chegar a uma consistência cremosa, tire os pães do forno e arrume-os em pratos, coloque o creme dentro e coloque cubos de mussarela, e polvilhe com parmesão ralado fininho.

Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por mais 10 minutos para o queijo ralado gratinar.