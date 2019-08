SOE apreende armas artesanais, celulares e até bebida alcoólica na PEF 2

Setor de Operações Especiais (SOE) Base Foz e Cascavel em conjunto com os agentes penitenciários do Grupo de Segurança Interna (GSI) e da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu (PEF2), realizaram revista geral nesta quinta-feira (29) no bloco II da PEF II. Foram movimentados mais de 370 presos durante os procedimentos. Após revista foram apreendidos:

– 24 litros de bebida alcoólica artesanal;

– 9 celulares;

– 6 estoques;

– 1 broca;

– 3 chips;

– 2 cartões de memória;

– 7 carregadores;

– 3 fones de ouvido;

– 2 baterias;

Além disso, seis presos precisaram ser conduzidos para a 6ª Subdivisão Policial por desobediência, desacato, ameaça e subversão da ordem.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Setor de Inteligência do Depen.