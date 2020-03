Sob influência do coronavírus, quartas começam a ser definidas

Zurique – A rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões começa hoje com jogos na Alemanha e na Espanha, mas sob influência do coronavírus em toda a Europa. Para o jogo entre RB Leipzig e Tottenham, às 17h (de Brasília) desta terça-feira (10), o clube alemão anunciou portões abertos, mesmo o ministro do país tendo pedido que eventos com mais de mil pessoas sejam cancelados – ontem foram anunciadas as duas primeiras mortes causadas pelo coronavírus no país.

Já o confronto entre Valencia e Atalanta, também às 17h (de Brasília) desta terça, mas no Estádio Mestalla, na Espanha, será com portões fechados.

Equipe sensação da Alemanha e invicto há sete jogos, o RB Leipzig venceu o Tottenham por 1 a 0 na Inglaterra e agora tem a vantagem do empate neste segundo confronto. Já os Spurs, que não vencem há cinco jogos, apostam nos principais nomes do elenco, como os meias Son e Lucas Moura, além da experiência do técnico José Mourinho para reverter a situação.

Na Espanha, que vive surto e já registrou 28 mortes causadas pelo novo coronavírus, a preocupação é também com a visita dos italianos. A equipe da Atalanta é da cidade de Bergamo, que faz parte da região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo surto do coronavírus, que já causou a morte de 463 pessoas na Itália. Em campo, o Valencia precisa reverter um placar de 4 a 1 favorável a Atalanta.

Portões fechados

A rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões terá sequência amanhã com outros dois jogos, sendo um deles com portões fechados: Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). O governo francês proibiu a realização de eventos que reuniam mais de mil pessoas em um mesmo ambiente. Dessa forma, a equipe de Neymar e Mbappé precisará reverter o resultado adverso que o Borussia Dortmund construiu na Alemanha – venceu por 2 a 1 – sem qualquer apoio dos torcedores, o que pode dificultar a tarefa. Na França, mais de 600 casos de coronavírus já foram confirmados e ao menos nove mortes já aconteceram. Já no Reino Unido, onde os casos suspeitos não chegam a 300 nem há confirmação de mortes, a partida entre Liverpool e Atlético de Madrid deverá ocorrer sem condicionantes, também às 17h de quarta-feira.