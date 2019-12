Sistema automatizado nos laboratórios de Medicina

Por ser uma profissão que lida diretamente com a saúde e com a vida das pessoas, na medicina qualquer erro pode ser fatal. Buscando aprimorar suas aulas e trazer o que há de mais moderno para os seus alunos – e futuros médicos – a Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), em Foz do Iguaçu, enxergou uma oportunidade em seus laboratórios de simulação médica e contratou a Seal Telecom para implantar uma solução para processamento, distribuição e gravação do áudio produzido durante essas aulas.

Nas aulas de simulações médicas realísticas, 360 alunos aprendem a lidar com a pressão do dia a dia da profissão por meio de simulações de atendimento, feitas com bonecos computadorizados que simulam problemas de saúde. É possível simular em bonecos adultos, crianças e bebês.

Durante o período em que estão no laboratório, o professor fica ao lado de fora e opera o sistema desenvolvido pela Seal Telecom através de uma interface virtual totalmente customizada. A solução totalmente automatizada engloba processadores digitais de áudio, amplificadores multicanal, alto falantes, headsets e acessórios distribuídos em todos os laboratórios de simulação médica da universidade. O projeto faz com que o áudio de cada professor seja difundido de maneira individualizada em cada ambiente, melhorando a compreensão dos estudantes e tornando o processo mais realista. Há ainda a opção de gravar todo o áudio destes ambientes para revisão posterior das aulas.

“A Seal Telecom foi a integradora de soluções de tecnologia que entendeu a nossa necessidade e que conseguiu desenvolver uma solução aderente à demanda da nossa instituição, com todas as particularidades que o projeto necessitava”, afirma Solange Aikes, da Unila.

O projeto

A universidade identificou essa demanda em 2017. Nesta época, eles tinham um sistema de áudio analógico e obsoleto, sem a difusão individualizada e recursos de gravação. O processo todo de desenvolvimento e aquisição do sistema durou dois anos e envolveu uma equipe de cerca de dez pessoas.

“Nosso principal desafio para esse projeto foi desenvolver uma solução pioneira em universidades, com diversos componentes e fabricantes”, afirma José Luiz de Matos, da Seal Telecom.

O processo de implementação foi finalizado em agosto de 2019 e as turmas de medicina têm se beneficiado com a nova tecnologia.

Laboratórios de Simulação Avançada

Na Umila, os Laboratórios de Simulação Avançada são espaços multidisciplinares e multiprofissionais voltados para a prática e a vivência de situações simuladas de maneira realística, com intuito de simular cenários de saúde que os discentes encontrarão em sua prática profissional.

Os laboratórios contam com uma ampla e complexa infraestrutura que possibilita aos usuários o desenvolvimento de habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais, por meio das mais diversas situações e cenários montados, utilizando simuladores (manequins) realísticos adultos e pediátricos. Tal vivência propicia o conhecimento de diferentes perspectivas e habilidades presentes no âmbito profissional, as quais são fundamentais para a formação acadêmica dos futuros médicos.

Por se tratar de um espaço voltado para a simulação realística, os usuários conseguem participar de cenários da área da saúde em um ambiente seguro e controlado, de modo que a prática e o treinamento nesses locais os permitirão adquirir e consolidar novas habilidades e conhecimentos, assim como com maior segurança e preparo para as situações e desafios do dia a dia profissional.

Atualmente, os laboratórios possuem 14 salas no total, sendo oito laboratórios com simuladores de pacientes (dois pediátricos, um infantil e cinco adultos), dois consultórios (aproximadamente 180 m2 nestas dez salas) e quatro salas de tutoria para debriefing.