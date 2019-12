Sharbel é tri no Paranaense de Motovelocidade

Com o segundo lugar na terceira e última etapa, disputada domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, o curitibano Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing, sagrou-se campeão da temporada 2019 do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. Sharbel agora é tricampeão paranaense, uma vez que também conquistou os títulos de 2015 e 2017.

Sharbel largou em segundo e permaneceu em segundo durante toda a prova, que teve duas interrupções por bandeirada vermelha em função de acidentes. No segundo, a direção de prova decidiu dar a corrida por encerrada, uma vez que já tinha ultrapassado 75% das voltas previstas. “Fiz uma corrida conservadora. Não arrisquei na largada e na relargada porque só precisava concluir a prova para ser campeão. Foi um bom retorno às pistas depois de ter ficado parado em 2018. Só tenho a agradecer a equipe Tom Racing e a todos que acreditaram no meu trabalho”, completa Sharbel.

A vitória na última etapa do campeonato foi de Márcio Bertolini, de Foz do Iguaçu, com Sharbel em segundo e Leonardo Buzinaro, do Paraguai, em terceiro.

Classificação final (extraoficial) da categoria 1000cc Pró

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Sharbel El Hajjar Curitiba 81

2º) Leandro Buzinaro Paraguai 60

3º) Eduardo Andreoli Toledo 52

4º) Júlio Victor Cuiabá 46

5º) Ariston de Paula Foz do Iguaçu 32

6º) Diego Faustino Londrina 30

7º) Márcio Bertolini Foz do Iguaçu 30

8º) Thiago Winker Guarapuava 20

9º) Carlos Barcelos Porto Alegre 18

10º) Rafael Palmeri Curitiba 15

11º) Ricardo Rossi Cascavel 15

12º) Renato Konsler Toledo 16