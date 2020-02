“Sextou” do Huop tem cinema e lanche especial na ala pediátrica

Sexta-feira é o último dia útil da semana e por isso, considerado o dia de “festa”, conhecido popularmente como “sextou”. O Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná ) não fica de fora dessa comemoração e é na ala pediátrica que as crianças se divertem com a sessão cinema e um lanche especial. Nesse dia, durante a tarde é servido bolo, torta salgada, cachorro-quente, pipoca ou outra comida diferente do cardápio, que vem acompanhada de um bom filme.

E quem esteve ansioso pelo momento foi o paciente Eder Rodrigo, de 4 anos. Ele aproveitou com um sorrisão o dia da mini pizza e em seguida não tirou os olhos da televisão. A mãe Jéssica Dias, aproveitou para agradecer. “Viemos de Jesuítas e sabemos que vamos ficar um tempinho longe de casa. Ter esse momento faz com que ele possa se distrair e assim fico mais tranquila também. Ele amou”, comenta.

Quem também aproveitou para elogiar foi o Maximilha Velane Cuenca, de 9 anos, que veio do Mato Grosso do Sul. Também longe de casa há algum tempo conta que gostou muito da comida e do espaço para distrair. “É a primeira vez que venho na sala de recreação. Achei muito bom”, diz. O tio, que também acompanhou Maximilha pela primeira vez, teve muito para elogiar. “O atendimento em tudo está sendo muito bom, e é bom ter isso aqui para que possamos distrair com eles e nos sentirmos melhores”, ressalta.

E esses momentos fazem toda a diferença para quem está em um momento de recuperação. Segundo a chefe do setor do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Talita Cristina da Rosa, essa comida é ofertada aos pacientes da ala que possuem uma dieta livre. E toda sexta-feira, tem uma novidade diferente. “Sempre fazemos algo diferente para curtam esse momento com mais alegria. Eles adoram, é o momento mais esperado da semana”, comenta. Além da ala pediátrica, o momento “sextou” contempla também os pacientes internados na ala psiquiátrica.

O lanche especial é mais um gesto do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), que realiza também mensagens nas marmitas entregues no período do almoço e a decoração dos legumes aos pacientes internados no Huop. “É importante oferecermos esses gestos de carinho, para que o período no hospital seja mais leve”, finaliza Talita.