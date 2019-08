Setembro é tempo de trabalho, aperfeiçoamento e terapia

É tempo de Lua Nova em Virgem. A fase lunar começa às 7h31min dessa sexta-feira (30), com efeitos até 28/9, quando ocorre a próxima Lua nova. A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para a capital do país, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias, período denominado de lunação. Conhecer tais fases ajuda a compreender as temáticas que podem predominar durante o período. As indicações de cada fase lunar destacam sugestões de como esse período pode ser aproveitado. Essas são tendências coletivas que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas.

Esta é uma Lua Nova supervirginiana. Além de o Sol e a Lua estarem em Virgem, Mercúrio, Vênus, Marte e mais o Ascendente estão em Virgem. Por isso, fala-se que setembro deve estar bastante voltado para trabalho, aperfeiçoamentos e serviço, temas do signo de Virgem. E mais: todos os planetas estão na Casa 12, a Casa ligada aos bastidores e a algo maior, como a conexão com o Universo.

A Casa 12 é a dos segredos e questões inconscientes e é onde o Sol está clareando dores e conteúdos que podem emergir em processos terapêuticos. Um excelente aspecto do Sol/Lua/Mercúrio/Marte com Urano pode fazer com que tudo isso seja libertador e alavancador de grandes mudanças e transformações.

Para quem estiver pronto, setembro pode ser o início de grandes libertações, em que se deixa pesos para trás e pode-se ser mais produtivo e se acertar melhor com questões ligadas a trabalho ou a algo prático na vida. Porém, quem ainda não estiver pronto, pode vivenciar este mês como limitador, porque não é um período de grande ação externa, e, sim, interna.

No país, pode haver algum destaque para questões ligadas à saúde e ao trabalho, bem como para as prisionais, previdenciárias e hospitalares, temas tanto de Virgem quanto da Casa 12. Pode ser um bom período para quem busca oportunidades como ajudador, cuidador, organizador ou em atividades de bastidores ou para quem tenta trabalhos independentes e temporários. Ainda assim, pode não ser uma boa fase para conseguir um emprego. Esse período de Lua Nova em Virgem tem energia que pede, principalmente, criatividade e inventividade.

Fonte: Personare