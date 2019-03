Servidora arranca grama com os dentes para demonstrar indignação

A história veio à tona na noite de segunda-feira, mas ganhou ampla repercussão hoje (20). O Sertoledo (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo) recebeu denúncias de trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente, da suspeita de prática de assédio moral cometida pelo diretor do Meio Ambiente Nelson Ferreira.

Ao sindicato os trabalhadores relataram que após reclamarem da falta de ferramentas adequadas para o trabalho, o diretor teria ordenado que a servidora arrancasse a grama com a boca.

“O fato teria ocorrido, conforme a trabalhadora, após ligar para o diretor e informar que o mato estava difícil de ser arrancado com as mãos (luvas), pois a raiz era forte, o diretor de forma grotesca teria respondido que era para a trabalhadora arrancar a grama com os dentes e ameaçou dar advertências para os servidores”, afirmou o sindicato. Para demonstrar que a situação era mesmo crítica e que nem mesmo com a boca era possível fazer o serviço, ela gravou um vídeo, tentando arrancar a grama com a boca, para demonstrar a indignação.

Ainda conforme relato dos trabalhadores alertados pelo sindicato, “há também perseguição quanto à avaliação desses trabalhadores, que é feita pelo próprio diretor, quando legalmente esta avaliação é realizada por uma comissão formada por servidores”.

“Outras irregularidades foram observadas pela diretoria do SerToledo, como a questão de horas extras e local para o registro do ponto digital, além de Equipamento de Proteção Individual”, seguiu a entidade que representa os trabalhadores.

“Os servidores ressaltam que falta ao diretor educação, pois ele não sabe conversar com os trabalhadores, sendo sempre autoritário”, seguiu o SerToledo.

A direção do Sindicato notificará o Município sobre todas as irregularidades como o formato das últimas avaliações, horas extras.

Quanto à prática de assédio por parte do diretor Nelson Ferreira, será formulada uma denúncia ao Poder Executivo.

A Prefeitura de Toledo foi procurada e informou que o município vai abrir um processo administrativo para apurar os fatos.

A reportagem não conseguiu contato com o diretor citado na matéria.

Matéria ampliada com o posicionamento da prefeitura às 12h50 do dia 20 de março de 2019.