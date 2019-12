Serviços públicos estaduais terão horário especial entre o Natal e o Ano-Novo

Diversos serviços públicos estaduais param em 23 de dezembro, com retomada do funcionamento normal em 6 de janeiro de 2020. Além dos feriados de Natal e Ano-Novo, foi determinado ponto facultativo nos dias 23 e 24 de dezembro e 2 e 3 de janeiro, conforme decreto referente o recesso. Os serviços essenciais não serão afetados nesse período, incluindo hospitais, delegacias e aqueles da área de segurança.

Veja como será o funcionamento de alguns órgãos públicos estaduais:

AQUÁRIO DE PARANAGUÁ – Funciona normalmente no recesso, das 10h às 17h30. O local estará fechado apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

BIBLIOTECA – A Biblioteca Pública do Paraná terá expediente normal até 21 de dezembro (sábado). Os trabalhos voltam à normalidade em 6 de janeiro.

CEASAS – As da Ceasas do Paraná, em Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a sua administração, estarão fechadas no Natal, dia 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. Algumas unidades funcionam em horários diferentes no fim do ano. Confira AQUI.

COPEL – Nos dias 24 e 31 de dezembro não haverá atendimento nos postos que regularmente abrem apenas no turno da tarde. Nos postos que funcionam pela manhã o público será atendido das 8h às 11h30. O mesmo horário vale para aqueles que funcionam 8 horas por dia. Especificamente nas cidades de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, nos dias 21 e 28 de dezembro o atendimento ocorrerá das 9h às 13h e nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8h às 11h30.

DETRAN – As unidades do Detran funcionarão normalmente nos dias 23, 26, 27 e 30 dezembro. Em 2 e 3 de janeiro das 8h às 14h.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – As unidades das farmácias do Paraná fecharão de 21 de dezembro até 5 de janeiro. A exceção será a farmácia da 18º regional, de Cornélio Procópio, funcioná parcialmente nos dias 23, 24, 26, 27, 30, 31 de dezembro e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 12h.

RECEITA ESTADUAL – Os serviços físicos da Secretaria da Fazenda, responsável pela Receita Estadual, não estarão disponíveis de 23 de dezembro até 3 de janeiro.

HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal todos os dias, apenas com revezamento de funcionários na área administrativa.

HEMEPAR – Os hemocentros de Curitiba e Guarapuava estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, funcionando normalmente nos demais dias. O hemocentro de Londrina fecha dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, com atendimento diferenciado no dia 31, das 7h às 13h. O hemocentro de Cascavel fechará dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, com atendimento das 8h às 12h nos dias 24 e 31 de dezembro. Em Maringá, fecha em 24 e 25 de dezembro e 1º de janeiro, com atendimento diferenciado dia 31, das 7h às 13h.

As unidades de Coleta e Transfusão de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Toledo fecharão entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro. Porém, a unidade de Toledo vai abrir nos dias 27 e 30 de dezembro apenas para coleta. Em União da Vitória e Cianorte estarão fechadas em 24, 25 e 31 de dezembro e dia 1º de janeiro. Em Irati, a unidade fecha de 23 de dezembro até 3 de janeiro, abrindo aos sábados para reposição. Em Telêmaco Borba a unidade fechará dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro, abrindo normalmente nos demais dias. Em Paranaguá, fecha dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro 1º de janeiro.

Os hemonúcleos de Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Paranavaí estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. O hemonúcleo de Umuarama fechará apenas no Natal e Ano-Novo. Já em Ponta Grossa, não haverá funcionamento entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Em Campo Mourão não haverá atendimento em 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. A unidade de Apucarana fecha de 24 de dezembro até 3 de janeiro.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – O expediente encerra em 23 de dezembro e o atendimento no horário usual ocorerrá partir 6 de janeiro. Nesse período não haverá confecção e nem entrega de documentos.

MUSEUS – Os museus do Governo do Estado estão abertos para visitação em horário especial no período desde a véspera de Natal até o Ano-Novo. Quem busca uma programação cultural em Curitiba pode aproveitar a época para conhecer os espaços expositivos do Estado ou mesmo revisitá-los.

Confira a programação e os dias e horários de funcionamento. Os museus fecham apenas às segundas-feiras para manutenção.

POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão funcionar normalmente, em regime de plantão.

PROCON – O órgão não terá expediente. O público será atendido apenas no dia 23 de dezembro e a partir do dia 2 de janeiro em horário normal, das 9h às 17h.