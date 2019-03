Serpente faz jogo de seis pontos no Olímpico

O Cascavel CR faz um jogo de seis pontos neste domingo com o Rio Branco, às 16h, no Estádio Olímpico, pela 1ª rodada da Taça Dirceu Krüger. Quem perder terminará a rodada na zona de rebaixamento. Para o time cascavelense, será como se fosse a estreia do técnico Allan Aal, que chegou (retornou) ao time às vésperas da última rodada da 1ª Taça. Agora, ele teve um mês para treinar a Serpente Tricolor. Mulheres têm entrada livre no estádio mediante a doação de um quilo de alimento, que será repassado ao Provopar, e homens pagam R$ 25 em qualquer setor (cadeiras e arquibancadas).