Série Ouro: Duelo entre Marechal e Dois Vizinhos abre hoje o Paranaense de Futsal 2019

Mal. Rondon – Três meses depois de o Foz Cataratas ter encerrado a última edição com a conquista do título inédito, na final com o Marreco, a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal dará largada à edição 2019 nesta sexta-feira. O duelo entre Marechal e Dois Vizinhos, atual vice-campeão da Série Prata, está marcado para as 19h30, no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon.

O time rondonense chega embalado para a estreia oficial na temporada, depois de dois meses de preparação para buscar seu 4º título paranaense. Durante a pré-temporada, o Marechal Futsal disputou três amistosos, com saldo de duas vitórias (Cascavel e Toledo) e um empate (Cascavel). Além desses jogos, foi campeão com 100% de aproveitamento da Taça Paranaguá, competição que contou com Marreco, Campo Mourão e o time da cidade-sede.

“Gostei muito desses dois meses de trabalho de preparação. Acredito que a equipe elevou o nível de competitividade e a meta realmente era essa. É claro que desenvolver o trabalho vencendo é sempre melhor, então, dá uma confiança maior no trabalho, na estruturação de equipe, o que com certeza é um fator positivo. Agora eles desenvolverão ainda melhor o nível competitivo dentro da competição, por isso, os torcedores podem esperar um time que demonstre muita competitividade dentro de quadra”, promete o técnico Paulinho Cardoso.

O treinador, aliás, é uma das novidades da equipe rondonense para a temporada. Além dele, chegaram um “time inteiro”: o goleiro André Deko (Assoeva), o fixo Grillo (Joinville), os alas Pixote (Magnus/Sorocaba) e Jamur (Foz Cataratas), e o pivô Well (Pato Branco).

Estadual fortalecido

O Paranaense de Futsal 2019 conta com 14 equipes. Elas enfrentarão em dois turnos, com jogos de ida e volta. Ao fim da fase classificatória, as oito melhores avançarão para as quartas de final, também em dois jogos. O regulamento é semelhante ao do ano passado, mas a particularidade desta vez deverá ser a competitividade mais elevada. O futsal do Paraná é o que tem mais representantes na Liga Nacional 2019, com seis times, ou seja, quase a metade do Estadual: Marechal, Cascavel, Foz Cataratas, Marreco, Campo Mourão e Pato Branco, o atual campeão da LNF. Um incentivo a mais para Umuarama, Toledo, Matelândia, Paranavaí, São José dos Pinhais e Palmas, que estiveram na Série Ouro no passado, e também para os novatos Ampére e Dois Vizinhos, que estavam na Série Prata em 2018.