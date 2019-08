Série Ouro: Cascavel Futsal e Marechal fazem clássico pela Série Ouro

Cascavel – Duelo regional entre duas das principais forças do futsal paranaense, Cascavel x Marechal é destaque da Série Ouro nesta terça-feira (27), às 19h30, no Ginásio da Coopavel, em Cascavel. O duelo é válido pela 22ª rodada e pela vice-liderança do campeonato estadual.

Quem vencer ultrapassará o segundo colocado Campo Mourão na classificação e ficará atrás apenas do Pato Branco, que não pode ser alcançado por nenhuma equipe nesta terça, dia no qual visita o lanterninha São Lucas e pode se distanciar ainda mais na ponta da competição.

O Marechal é o terceiro colocado com 44 pontos, um de vantagem para o quarto colocado Cascavel. O Campo Mourão é o segundo com 45 e o Pato o líder com 47.

Este será o terceiro jogo oficial entre cascavelenses e rondonenses no ano. Nos anteriores, ambos realizados em Marechal, os visitantes se mantiveram invictos, com um empate (1 a 1) pela Série Ouro e uma vitória (2 a 1) pela Liga Nacional. Os rivais também se enfrentaram durante a preparação de pré-temporada, com empate (3 a 3) no Ginásio da Neva e vitória (3 a 1) dos donos da casa em Marechal.

Nesta reta final da fase classificatória do Paranaense, Cascavel e Marechal terão sequência complicada de jogos. Depois da Serpente, restarão cinco jogos para os rondonenses, sendo três contra times que também disputam a Liga Nacional: Foz Cataratas (10/9, fora), Marreco (14/9, em casa) e Pato (21/9, em casa). Os comandados do técnico Fernando Malafaia ainda enfrentarão Toledo (3/9, fora) e Palmas (8/9, em casa).

Já o Cascavel, do técnico Cassiano Klein, terá pela frente Foz Cataratas (sábado, 31, em casa), Pato (10/, fora), Ampére (14/9, em casa) e Toledo (21/9, fora).