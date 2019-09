SÉRIE B | Paraná Clube joga de olho no rival alviverde

Invicto há seis jogos, o Paraná Clube pode voltar ao G4 da Série B neste fim de semana. O Tricolor paranaense desafia o Guarani às 11h deste sábado (21) em busca da vitória e torcendo para que não haja vencedor em Coritiba x CRB, um pouco mais tarde, às 19h. Com essa combinação de resultados, a Gralha, atualmente na oitava colocação, voltará a figurar entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Para o Guarani, que no período em que o Paraná Clube não perde somou nove pontos, contra 10 do time paranaense, é o lanterninha da competição. O Bugre tem três vitórias e três derrotas nos últimos seis jogos, enquanto o Paraná tem duas vitórias e quatro empates nesse intervalo de tempo.