Série B: Operário enfrenta o Coritiba

Ponta Grossa – O Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, será o cenário do encontro envolvendo Operário e Coritiba, que abre nesta sexta-feira (26), às 19h, a 12ª rodada Brasileiro da Série B. Será o terceiro duelo estadual do Operário, que faz sua primeira temporada da Segunda Divisão do Brasileirão. O clube foi batido pelo Paraná, na capital, por 1 a 0, e superou o Londrina, por 2 a 0, em Ponta Grossa.

A partir daí teve início uma sequência positiva, com vitória em casa contra o CRB, por 2 a 1, e um empate, por 1 a 1, fora de casa diante do São Bento na última terça-feira pela 11ª rodada da Segundona.

Com isso, o Operário alcançou 14 pontos e subiu para a 12ª posição na tabela.

Já o Coritiba conseguiu aliviar a pressão que vinha sofrendo com duas vitórias seguidas dentro de casa. Marcou 2 a 1 no São Bento e, na sequência, fez 2 a 0 no Vila Nova. Chegou aos 18 pontos, subindo para a sexta colocação, a dois pontos do G4.