Série B: No dia de seus 110 anos, Coritiba recebe Criciúma para voltar ao G4

Curitiba – A Série B do Campeonato Brasileiro terá a 28ª rodada encerrada neste sábado (12), dia no qual o Coritiba comemora aniversário de 110 anos e recebe o Criciúma, às 16h30, no Couto Pereira, em busca de voltar ao G4 da competição.

O Coxa inicia a rodada na sexta posição, com 40 pontos, a um do quarto colocado América-MG. Já o Tigre catarinense é o antepenúltimo colocado, na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Para voltar ao grupo dos quatro primeiros, o Coritiba precisa vencer e ainda torcer para América-MG e Paraná Clube não somarem três pontos na rodada. O Coelho mineiro desafiará o lanterninha Figueirense, e a Gralha paranaense desafiará o líder Bragantino.

Para este jogo, o técnico Jorginho não conta com o zagueiro Nathan Ribeiro, recém-contratado que está acometido por uma virose, enquanto os atacantes Kelvin e Igor Jesus voltaram a ser relacionados.

Contra o líder

Vindo de duas vitórias seguidas e há quatro jogos sem perder, o Paraná Clube testa o bom momento na Série B diante do líder Bragantino, às 16h30 deste sábado (12) em Bragança Paulista (SP). Os donos da casa, favoritos a ascender de divisão com como campeões, foram derrotados pelo América-MG fora de casa na última rodada e agora tentam se recuperar no campeonato. O Bragantino lidera a competição com 54 pontos e o Paraná Clube é o quinto colocado com 41.