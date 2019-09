SÉRIE B | Londrina abre a 25ª rodada contra o Vila Nova

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta hoje às 19h15, com o duelo entre Londrina e Vila Nova, no Estádio do Café. O Tubarão, que vem de duas derrotas seguidas diante de equipes do G4 (Bragantino e Sport), tenta se recuperar diante de um time que luta pra deixar a zona de rebaixamento. O Vila abre o Z4 com 25 pontos, a três do Londrina, que tem 28 na 14ª colocação. Para este jogo, o técnico Claudio Tencati ainda não deverá contar com os reforços apresentados ontem: o zagueiro Dirceu (foto), o volante Charles e o meia André Moritz. A nove pontos do G4, o Tubarão está focado neste momento em se distanciar da zona de rebaixamento.