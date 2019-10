Série B. Coritiba faz jogo atrasado com Cuiabá de olho no terceiro lugar

Matheus Sales é único desfalque no Coxa; ele estreou na equipe justamente contra o Cuiabá, no 1º turno - Crédito: Coritiba

Curitiba – Confirmado no G4 da Série B graças ao empate entre Atlético-GO e América-MG, na noite de sexta-feira (25), o Coritiba pode ganhar um fôlego extra na busca pelo retorno à elite do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (29), dia no qual faz jogo atrasado da 24ª rodada com o Cuiabá, às 22h30 na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

A partida deveria ter sido realizada no dia 24 de setembro, mas foi adiada por conta da má condição do gramado do estádio em Cuiabá, que precisou ter algumas partes trocadas.

Naquela ocasião, o Coxa era o oitavo colocado na classificação, mas a apenas dois pontos do G4. Desta vez, é o quarto colocado com a possibilidade de assumir a terceira posição.

Na última quinta-feira (24), pela 31ª rodada, os comandados do técnico Jorginho empataram em casa sem gols com o Operário e chegaram aos 48 pontos. No dia seguinte, Atlético-GO e América-MG empataram por 2 a 2, o que deixou o time goiano com 50 pontos na terceira posição e a equipe mineira com 48 na quinta, atrás do Coxa pelos critérios de desempate. Já o Cuiabá empatou sem gols com o Brasil de Pelotas e chegou aos 40 pontos, na 11ª posição.

Para a partida desta noite, apenas o volante Matheus Sales, suspenso, é desfalque no alviverde paranaense, que deverá ter Serginho como substituo em relação à formação que empatou com o Fantasma.