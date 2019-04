Será que você tem um irmão gêmeo astral?  

Na astrologia, existe um termo chamado “irmão gêmeo astral”, que representa a situação de quando duas pessoas nascem no mesmo local (cidade), dia e horário (exato). Pessoas que estão inseridas em uma situação como a descrita são irmãs gêmeas astrais, ou seja, possuem um mapa astral idêntico. Mas isso não significa que seguirão o mesmo caminho, pois cada um tem sua história de vida e isso, com certeza, influencia muito em como o destino de cada um se dará.

Gêmeos astrais possuem os mesmos instintos, impulsos e vontades. Claro que gêmeos astrais podem ter, inclusive, a mesma realidade e condições na vida, é verdade. Mas, vivem em lares diferentes, possuem familiares diferentes e, portanto, recebem referências diferentes. Por isso, fatores externos também influenciam no futuro de cada um. Ou seja, o destino pode ser o mesmo – passar por dificuldades em determinado período da vida, mas como você reagirá a isso (ficar deprimido, ou fazer da dificuldade um momento de crescimento) depende exclusivamente de você. Por isso, a vida de gêmeos astrais pode ter rumos completamente distintos.

Vale dizer que é bastante difícil encontrar alguém que seja nosso gêmeo astral, por um motivo: a chance de alguém que nasceu na mesma cidade, dia e exatamente no mesmo horário que você cruzar seu caminho é rara. Sem falar que, se a pessoa não nasceu no mesmo horário, já não é um gêmeo astral, pois a diferença de tempo pode acarretar em mudanças significativas, como no signo ascendente, por exemplo – seu ascendente tem papel fundamental na construção de sua personalidade.

Mas é curioso: será que existe alguém por aí com o mapa astral parecido com o seu? Apesar da grande variedade de combinações astrológicas possíveis, de repente, há alguém no mundo muito parecido com você!

Artigo escrito por Giovanna Frugis. Fonte: Horóscopo Virtual.