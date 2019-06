Semana Nacional de Luta Contra Queimaduras no HU

Começam hoje (6) as atividades referentes à Semana Nacional de Luta Contra Queimaduras. Até o dia 10, a Unioeste e o HU (Hospital Universitário), em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), estarão orientando e apresentando os tipos de queimaduras e seus respectivos cuidados.

De acordo com os organizadores, a Semana visa promover uma maior eliminação de riscos além de fornecer algumas dicas de prevenção como: não usar álcool para atender churrasqueiras; não se expor ao sol sem proteção; não deixar crianças sozinhas na cozinha; proteção das tomadas para evitar choques elétricos; afastar as crianças de produtos inflamáveis e não se esquecerem que bombinhas e fogos de artifício não são brinquedos.

Em caso de queimaduras, o que fazer?

O mais orientado é a proteção e busca de ajuda especializada, resfriar com água corrente e proteger com um pano limpo. É importante saber que não é recomendado passar gelo ou assoprar o local queimado, e nem tentar retirar a bolha ou a parte que contém a queimadura. O ideal é que se procure um médico.

As queimaduras, em maior parte, explicam os especialistas, são de três tipos: primeiro, segundo e terceiro grau. A de primeiro grau apresenta pele vermelha, dores e descascamento da pele; nem sempre apresenta bolhas. As de segundo grau têm como maior característica a formação de bolhas e ardor intenso. E as de terceiro grau geralmente não doem, a pele apresenta superfície seca e de coloração branca, marrom ou avermelhada, e há exposição do tecido gorduroso.

O mais importante é que sejam tomados os devidos cuidados, e que, em caso de queimaduras, procure ajuda quanto antes. Durante essa semana de luta contra queimaduras serão apresentados a alunos do Ensino Fundamental os principais riscos e recomendações.

O importante é prevenir e tomar as medidas corretas perante a situação. Em qualquer caso, chame ajuda:

Samu – 192

Bombeiros – 193