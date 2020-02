Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo orienta comerciantes

Uma atitude pode salvar vidas. E é acreditando nisso que a Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade tem se mobilizado para levar orientações aos comerciantes durante a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. As ações começaram na terça-feira (18) e seguem até o fim desta semana.

Segundo o diretor do Departamento de Políticas sobre Drogas, Rafael Tortato, a mobilização é para mostrar a população que trava uma luta contra algum vício que há no Município um acompanhamento profissional para ajudá-los a sair dessa situação de vulnerabilidade. Por isso, a equipe vai justamente a bares, restaurantes, lojas e comércios em geral, para pedir o auxílio dos comerciantes que sempre acabam recebendo pessoas com esses problemas, e também orientá-los a não vender bebidas alcoólicas para menores de idade. “Organizamos a ação em diversos pontos da cidade para levar um material informativo. Muitas pessoas têm um ente querido, algum conhecido que está passando por uma situação complicada por causa do vício com o álcool ou outras drogas. A gente leva um material no qual fala sobre os riscos do álcool, sobre a iniciação que é muito precoce nos dias de hoje e também leva o telefone de contato e se coloca à disposição da população pra que eles saibam onde podem buscar ajuda”, detalha.

Os primeiros bairros atendidos foram o Floresta, Rivieira, Clarito e Consolata ainda ontem. Já nesta quarta-feira (19), a ação foi realizada no Universitário e Jardim União. Os próximos bairros da lista são Cancelli, Santa Cruz e Loteamento FAG. A intenção é prestar a orientação principalmente perto a universidades.

Para a lojista Ana Carolina Silvestre, do bairro Universitário, a ação com certeza renderá frutos. “Eu achei uma ótima iniciativa, especialmente nesta região, pois tem muita gente que passa aqui nessa situação de drogas e álcool, então, agora que tenho como ajudar, o que estiver a meu alcance eu farei”, pontua.

Dono de um bar em frente a uma instituição de ensino superior, o comerciante Orlando José Vieira Rocha, comenta que a mobilização só veio a reforçar as ações que ele já tem na rotina de trabalho. “Eu nunca dou bebidas a menores de idade. Eles até insistem, mas já sabem que aqui é cortado isso”.

A ação também calhou em ser justamente na véspera do Carnaval, estimulando a equipe a reforçar os avisos para essa época. “A gente sabe que o pessoal muitas vezes extrapola. Eu, em particular, tenho vários amigos que foram ceifados nessa época de Carnaval pelo uso abusivo do álcool. Então, a gente vem com esse intuito também, de chamar a atenção para que as pessoas possam tomar um cuidado: se beber não dirija, não beba em excesso e não exagere”, conclui Rafael.

AJUDA

Você conhece alguém que precisa de ajuda? Sabe de alguém que está travando uma luta contra as drogas e precisa de uma orientação profissional? Você pode ajudar. Entre em contato com a Política Sobre Drogas, por meio do telefone (45) 3902-1730, ou vá até a unidade que fica na Rua Martim Afonso de Souza, número 590, no Pacaembu.