Semana Farroupilha dobra o número de visitantes na Iluminação da Itaipu

Mais do que dobrou o número de pessoas que fizeram o passeio da Iluminação da Barragem na Semana Farroupilha em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento é em decorrência, principalmente, do turismo regional, já que a maioria da população do Oeste do Paraná é formada por gaúchos ou descendentes de migrantes do Rio Grande do Sul.

Para receber os visitantes na semana temática, o Complexo Turístico Itaipu (CTI), preparou uma programação que incluiu apresentações de música e dança gauchescas no passeio Itaipu Iluminada. Foram recebidas 974 pessoas este ano – em 2018, foram 431 visitantes. Esta é a segunda vez que há a comemoração da Semana Farroupilha no turismo de Itaipu – a primeira foi em 2017.

A experiência gaúcha começou logo no Centro de Recepção de Visitantes (CRV), onde os turistas foram recebidos por uma equipe toda pilchada, ou seja, vestida com as tradicionais bombachas. O chimarrão também não podia faltar. A espera pelo horário do passeio passou rápido com um verdadeiro bailão no espaço, garantido pelas invernadas Juvenil e Adulta do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Foz do Iguaçu.

No Mirante Central, de onde os visitantes têm a vista para o espetáculo de luzes na barragem da maior usina do mundo em geração de energia, teve mais dança e também a apresentação do acordeonista Tiago Rossato, com um repertório todo gaúcho.

O policial civil aposentado Jorge Luiz Vasques, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, esteve na sexta-feira pela segunda vez na usina. Dessa vez, ele também conheceu o Ecomuseu e quis prestigiar o show de luzes na Itaipu. Ele ficou grato com a receptividade que teve nos atrativos do CTI. “O show foi excelente. Estou muito feliz, porque sou gaúcho e ser homenageado assim é emocionante”, afirmou.

O casal Juliano Gerhardt e Andrialy Bersch é de Ibirubá, Rio Grande do Sul, e já tinha acompanhado algumas apresentações da Semana Farroupilha em outros lugares, mas os dois ficaram surpresos com a experiência na Itaipu. “A noite foi fantástica. A gente tinha noção do tamanho da usina, mas o show à noite surpreendeu”, comentou o casal.

Para o diretor-geral de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, o recorde é reflexo dos investimentos de Itaipu e PTI em novas modalidades e inovação de passeio oferecidos pelos atrativos turísticos da usina. “O turismo é um segmento fundamental pra toda a economia da região”.