Semana da Pátria será aberta dia 1º de setembro

No próximo dia 7 de setembro, o Brasil comemora os 197 anos de independência e em Cascavel as solenidades cívicas em alusão à data começam já neste fim de semana (1º), com a abertura oficial da Semana da Pátria, paralelamente às atividades do já tradicional Domingão-Fechadão-Calçadão. A cerimônia será às 15h30.

De forma descentralizada, a primeira atividade cívica de domingo começa pela manhã, com a recepção do Fogo Simbólico, o acendimento da Pira e a execução do Hino Nacional na Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini, de Juvinópolis, às 10h. Haverá ainda o Desfile Cívico-Escolar no distrito.

Até o sábado seguinte (7), a solenidade de recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira e execução do Hino Nacional se repetirá diariamente em diversas unidades de ensino, pela manhã e à tarde. O ponto alto da Semana será realizado no dia 7, com o Desfile Cívico-Escolar-Militar na Avenida Brasil.

Novo trecho

Este ano, o desfile ocorrerá em novo trecho da Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos Gomes, sendo que o ponto alto da concentração, com o palanque e a Banda do Exército, será na altura da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Programação da Semana da Pátria

1º/09 (Domingo)

10h: Recepção do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional e Desfile Cívico-Escolar.

Local: Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini e Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis.

15h30: Abertura Oficial da Semana da Pátria, com recepção do Fogo Simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional.

Local: Calçadão, próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida

02/09 (Segunda-feira)

9h – Escola Prof. Ademir Correa Barbosa (Esmeralda)

14h – Apae (Recanto Tropical)

03/09 (Terça-feira)

9h – Colégio Adventista (Centro)

14h – Escola José Henrique Teixeira (Morumbi)

04/09 (Quarta-feira)

9h – Escola do Campo José Bonifácio e Colégio do Campo de Rio do Salto

05/09 (Quinta-feira)

9h – Escola Diva Vidal (Maria Luiza)

14h – Colégio Wilson Joffre (Centro)

06/09 (Sexta-feira)

9h – Escola Atílio Destro (Nova Itália)

07/09 – Sábado

8h30: Chegada do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras

9h: Início do Desfile Cívico-Escolar-Militar

Local: Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos Gomes