Seleção Brasileira enfrentará Argentina e Coreia do Sul em novembro

Os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2019 estão definidos. Na Data FIFA de novembro, o Brasil enfrentará a Argentina, no dia 15, e a Coreia do Sul. no dia 19.

O clássico sul-americano será disputado em Riade, na Arábia Saudita. O palco do confronto será o King Saud University Stadium, mesmo local onde o Brasil derrotou a seleção saudita em 2018. Gabriel Jesus e Alex Sandro marcaram os gols na ocasião, em vitória por 2 a 0.

King Saud University Stadium

Créditos: Divulgação

Já o duelo com a Coreia do Sul será em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no Mohammed bin Zayed Stadium. Será o último jogo da Seleção Brasileira em 2019.

Mohammed bin Zayed Stadium

Créditos: Divulgação

Com mais estas duas partidas, a Seleção Brasileira chegará a seis jogos consecutivos após a Copa América contra adversários que estiveram na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.