Seleção brasileira de wrestling busca primeiras vagas para Tóquio

Rio de Janeiro – Seis atletas brasileiros disputam a partir deste sábado (14) o Campeonato Mundial de Wrestling 2019, em Nur Sultan (Cazaquistão), primeira seletiva para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

São eles: Kamila Barbosa (até 50 kg); Giullia Penalber (até 57 kg); Lais Nunes (até 62 kg) e Aline Silva (até 76 kg), no estilo livre; Sargis Khachatryan (até 55 kg) e Marat Garipov (até 60 kg), no estilo greco-romano.

Para assegurar as vagas nos Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros precisam terminar entre os cinco primeiros em suas categorias. No caso do wrestling, isso significa ir até a disputa de medalhas, já que existem duas disputas de terceiro lugar.

Destaque para o atleta Marat Garipov, naturalizado brasileiro e que terá a oportunidade de competir justamente no país onde nasceu. “O wrestling no Cazaquistão é como o futebol para o povo brasileiro. Tenho certeza que os torcedores vão torcer por mim. Sonho disputar os Jogos Olímpicos e decidi vir para o Brasil para manter esse objetivo vivo. Fui muito bem recebido pela confederação e espero retribuir com a vaga”, afirmou Garipov, bronze este ano no torneio Thor Masters, na Dinamarca.

O Campeonato Mundial é a única seletiva olímpica em 2019. Quem não conquistar a vaga no Cazaquistão ainda terá outras duas oportunidades em 2020: a seletiva continental, em Ottawa (Canadá), de 13 a 15 de março; e a seletiva mundial, em Sófia (Bulgária), de 30 de abril a 3 de maio.