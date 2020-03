Segunda morte por dengue é confirmada em Medianeira

Uma segunda morte por dengue em Medianeira foi confirmada na última sexta-feira (28). O resultado do exame identificou dengue grave como a causa da morte de Maria Valdirene dos Santos.

A mulher ficou internada na UPA e tinha todos os sintomas da dengue, porém só foi possível confirmar a causa do óbito após exames e laudos oficiais. A Secretaria de Saúde só pode noticiar e notificar o óbito sendo como dengue, após esses resultados saírem.

Medianeira está em alerta, juntamente com o estado do Paraná, aonde os números de casos de dengue vem aumentando dia após dia.

O número de casos confirmados de dengue em Medianeira é de 121. No estado apenas em uma semana, mais de 8 mil casos foram confirmados. O monitoramento do período epidemiológico com início em 28 de julho de 2019 totaliza hoje 35.853 casos confirmados da doença.

Ao todo já foram registradas e confirmadas 23 mortes por dengue no estado do Paraná.

O setor de endemias vem realizando um intenso trabalho de prevenção e conscientização da população para que não se criem mais lugares propícios para a proliferação dos mosquitos.

Além disso, tem realizado mutirões, ações, e orientação em todo o município.

Os principais sintomas da dengue são febre alta com início súbito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções avermelhadas semelhantes ao sarampo ou rubéola, principalmente no tórax e membros superiores, náuseas e vômitos, perda de paladar e de apetite, tonturas, dores no corpo.

Reportagem: Guia Medianeira.