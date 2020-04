Segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe terá 38 pontos em Cascavel

Com 38 pontos de vacinação no Município, incluindo nove no interior, Cascavel retoma nesta terça-feira (28), a segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45. Os pontos são as unidades de saúde dos bairros Santa Cruz, Palmeiras, Santos Dumont, Parque Verde, Claudete, Cidade Verde, Cancelli, Santo Onofre, Floresta, Ipanema, Periollo, Colmeia, Tarumã, Interlagos, Cataratas, Morumbi, Riviera, Brasmadeira, Los Angeles, Santa Felicidade, Guarujá, Maria Luiza, Pioneiros, Presidente, XIV de Novembro, Parque São Paulo e Cascavel Velho, Lago Azul, além do Quiosque no Calçadão da Avenida Brasil.

No interior, os locais serão nas escolas dos distritos de São Salvador, Rio do Salto, Juvinópolis, Sede Alvorada, Espigão Azul, São Francisco, Santa Bárbara, Navegantes e em São João será no Salão Comunitário próximo à UBS.

A orientação do governo municipal é que os cascavelenses respeitem as medidas sanitárias por conta do combate ao novo coronavírus (covid-19), que incluem o distanciamento nas filas e também o uso obrigatório de máscaras. A distribuição das doses aos municípios é de responsabilidade do Ministério de Saúde, que repassou a Cascavel o quantitativo de 15,5 mil vacinas para a população em geral e mais de 2,1 para o sistema prisional. Desde o início da primeira fase até agora, Cascavel já recebeu mais de 71 mil doses do governo federal.

Quem pode se vacinar?

Nesta fase da campanha, que tem até o dia 9 de maio para ser encerrada, o público-alvo é formado por doentes crônicos, portadores de condições clínicas especiais, sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento, portuários, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. Foi somada a esse grupo, as crianças com mais de seis meses que possuam alguma doença crônica.

Ao todo, são mais de 29 mil pessoas que se enquadram no perfil da 2ª fase da campanha, lembrando que desse contingente 10,3 mil já receberam a dose de influenza, incluindo o sistema prisional que recebeu 2,3 mil doses. As pessoas que deveriam ter se imunizado na primeira fase da campanha, mas, que por algum motivo não se vacinaram, também poderão se imunizar a partir de terça-feira. Ou seja, os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde.

COMO COMPROVAR QUE FAÇO PARTE DO GRUPO PRIORITÁRIO?

Uma das dúvidas da população é em relação a como os doentes crônicos ou portadores de necessidades especiais poderão comprovar que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação.

Segundo o PMI, esses cidadãos só precisarão apresentar uma receita médica, mesmo com data desatualizada ou um medicamento. As carteirinhas de hipertenso, diabético e de outras comorbidades também serão aceitas. Já em relação aos motoristas caminhoneiros, inclusive aos autônomos e também cobradores do transporte coletivo, os seguintes documentos serão aceitos: carteira de trabalho, contracheque, carteira de sócio de sindicato, CNH na categoria C, D ou E, crachá funcional.